Москва, 8 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. У российского исполнителя Александра Серова родился внук. Информацию об этом опубликовало издание StarHit 8 февраля.

ASchekinov Alexey Victorovich Александр Серов

Дочь музыканта родила второго ребёнка, тем самым подарив Серову внука. В 2020 году у артиста родилась внучка Мия.

Напомним, что Александр Серов стал отцом в браке со спортсменкой Еленой Стебеневой. Супруги прожили вместе 20 лет, после чего развелись в 2010 году.