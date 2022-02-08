Нижний Новгород, , 19:49 — REGNUM Переболевшим коронавирусом жителям Нижегородской области теперь будут закрывать больничные листы без проведения контрольного теста тестов ПЦР. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Больничный коридор Filefastovik.com

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Отмечается, что повторный ПЦР-тест на COVID-19 больше делать не придётся — достаточно будет недельной изоляции.

Ещё одним условием является отсутствие у пациента повышенной температуры тела, кашля, насморка и других характерных симптомов острой респираторной вирусной инфекции.