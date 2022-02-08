8 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 20:29 — REGNUM 8 февраля в 1828 году во французском городе Нант родился один из самых читаемых и издаваемых писателей мира Жюль Верн. К слову, Нант помимо культового автора славится великолепной архитектурой и симпатичной футбольной командой, которая когда-то, к величайшему моему расстройству, обыграла в плей-офф Лиги Чемпионов московский «Спартак». Сейчас этот город считается одним из инновационных центров Франции, и в этом, безусловно, есть своя логика, учитывая, кем являлся Жюль Верн для миллионов читателей.

Жюль Верн Иван Шилов © ИА REGNUM

Он писал много, работал плодотворно, а издатели отвечали ему взаимностью. Как, собственно, и читатели. Популярнее (именно это слово) француза в мире полагается только Агата Кристи. При этом Жюля Верна не слишком стремятся причислять к серьёзной литературе, зачастую клея ярлык «беллетристика». Впрочем, тут же оговариваются, что он заглянул в будущее, воспел научно-технический прогресс и даже, есть и такие мнения, явился своего рода пророком.

Агата Кристи

Последнее, безусловно, преувеличение. Многие измышления и фантазии месье Верна выглядят сегодня откровенно наивно. Хотя случались с ним и визионерские прорывы, но всё же, на мой взгляд, француз брал совсем не этим. Он, особенно в поздних произведениях, создавал нового человека, не забывающего и не предающего консервативных идеалов, тех простых истин, на которых стоял и, дай Бог, будет стоять мир. Фанат и подчас фанатик прогресса, несмотря на все увлечения модными технологиями, тем не менее снова и снова повторял, что нет и не может быть ничего важнее столь древних императивов, как верность, любовь, дружба.

Да, Жюль Верн не выводил сложносочинённых персонажей. В них не боролись силы добра и зла, их души не напоминали сад расходящихся тропок. Во многом француз грешил линейностью и простотой, выводя совершенно одномерных героев, чьи действия, мотивации легко угадывались. Злодей был злодеем, спаситель — спасителем. Но именно эта простота во много и подкупала, и тем органичнее звучали романтика, идеализм как суть произведений француза. «I have a dream!» — эта фраза должна ассоциироваться не с Мартином Лютером Кингом, а с Жюлем Верном.

Мартин Лютер Кинг произносит речь на марше за гражданские права NARA

Бессмысленно и даже вредно представлять его тексты как исключительно рекламные проспекты технического прогресса. Особенно если учесть, что в последних произведениях Жюля Верна очевиден пессимизм, подчас трагический, с коим он смотрел на пришествие и воцарение новых технологий. Когда-то Жан-Жак Руссо, родившийся за век до автора «Таинственного острова», написал: «Прогресс не дал нам ничего, кроме падения нравов». Жюль Верн, собственно, говорил о чём-то схожем. Он понимал, что без совести, дружбы, любви, чести научно-технические достижения не только ничего не значат, но, более того, становятся откровенно вредны и опасны. И не это ли мы наблюдаем сегодня, когда души оцифровываются, чувства виртуализируются, а гаджет превращается в нечто вроде объекта поклонения?

Безусловно, те дети и подростки, которые читали Жюля Верна от поколения к поколению, очаровывались не только, а может, и не столько высокотехнологичным будущим, но и настоящими сильными чувствами, наполнявшими книги француза. Они узнавали о сильной любви, о настоящей дружбе, об ответственности за людей, о мечтах и устремлениях. Желание справедливости наполняло их сердца и души. Вот что было основополагающим.

И удивительно, сколь мощно и основательно Жюль Верн прошёл сквозь поколения русских читателей. Хотя автор, будем откровенны, подчас и не избегал русофобии. И тем не менее. Мой дед — ему сейчас 96 — рассказывал, как десятилетним пацаном, в 1935 году, он вместе с семью-восемью такими же пацанами собирался в избе в волжском селе: со свечой они читали книгу Жюля Верна, достать которую было в то время практически невозможно. Дед и привил мне любовь к французскому классику, и уже к шести годам я прочитал с десяток его книг. «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан» — данные названия со мною навсегда. Уверен, именно такое чтение и позволяло нам с дедом понимать друг друга, несмотря на разницу в 60 лет.

Намеренно делаю акцент на этом. Безусловно, было бы странным утверждать, будто все, кто прочитал книги Жюля Верна, стали исключительно порядочными людьми. Нет, конечно, но уверен, что многих из читателей эти произведения сделали порядочнее и справедливее, стали чем-то вроде антидота от циничности потребительского мира. Мы взрослели вместе с Жюлем Верном и Владиславом Крапивиным, и в этом был свой педагогический момент, высший смысл. Мы узнавали и познавали идеалы настоящей дружбы, стремления к справедливости, защиты добра и человеческого достоинства. И становились лучше.

Владислав Крапивин Официальное интернет-представительство президента России

Есть ли подобные учителя в литературе у большинства современных детей? Читают ли они книги в принципе? Я уверен в том, что поколения, выросшие на книгах Жюля Верна, сильно отличаются от тех, кто рос на фильмах о Гарри Поттере, и уж совсем непохожи на тех, кто взрослеет — жутко-интенсивным способом — на блеянии Моргенштерна и кривлянии Дани Милохина. Боюсь, этих людей нам будет понять куда сложнее. И в том кроется трагедия нового времени.