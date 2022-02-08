Киев, 8 февраля 2022, 19:43 — REGNUM Командно-штабные учения «Метель-2022» начались на Украине, сообщает 8 февраля пресс-служба генштаба украинских вооружённых сил.
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Отмечается, что манёвры проводятся с целью «приобретения и наращивания оперативных возможностей» военных «осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе».
Также указывается, что учения украинские военные будут вести до конца месяца: отдельных их этапы будут проходить в разных регионах.
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