Пекин, , 19:42 — REGNUM Как сообщает издание HLN, бывший опорный полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бельгии по футболу Мусса Дембеле завершил профессиональную карьеру футболиста. Последним клубом Дембеле был китайский «Гуанчжоу Сити».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Мусса Дембеле перешел в «Тоттенхэм» 29 августа 2012 года из «Фулхэма» за 19 миллионов евро. В системе «шпор» бельгийский хавбэк провел семь лет, после чего в январе 2019 года продолжил карьеру в чемпионате Китая.

В завершившемся сезоне китайской Суперлиги 2021 Мусса Дембеле принял участие в лишь в восьми турах, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 581 минуту.