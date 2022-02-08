Киев, , 19:54 — REGNUM Украинская группа Our Atlantic опубликовала видеоклип на сингл «Моя любов», предназначенный для конкурса Евровидение-2022. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 8 февраля.

Our Atlantic Скриншот YouTube

По сюжету минималистичного клипа, участники группы дают выступление для единственного зрителя — загадочной девушки. Своей работой группа решила осветить актуальную проблему домашнего насилия.

Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдёт 12 февраля 2022 года. Основным участником от Украины является группа Our Atlantic.

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