Москва, , 21:04 — REGNUM Президент Франции — англофил и сторонник НАТО, и в рамках своих убеждений уже направил боевые корабли в Южное Средиземноморье. Об этом 8 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции

«Макрон остаётся одним из самых верных сторонников англосаксонской линии на шахматной доске французской политики», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что французский народ не любит британцев и американцев (хотя и признаёт их несомненный успех в достижении господства над западным миром). Макрон — по определению англофил и в ещё большей мере, чем Николя Саркози, приверженец полного растворения Франции в Северо-Атлантическом альянсе.

Слова французского президента «о смерти головного мозга НАТО» следует понимать не как приговор альянсу, а как «конструктивную критику», направленную как раз на усиление НАТО и наращивание его дряблых мышц, полагает политолог.

Именно поэтому, ещё до утверждения плана очередной милитаризации Чёрного моря, Макрон уже объявил о вступлении в силу плана «Клемансо» и посылку в Южное Средиземноморье своего авианосца для поддержки палубной авиацией манёвров НАТО в непосредственной близости от российских берегов, напомнил Артамонов.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Россию и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого он отправился в Киев и заявил о достижении де-эскалации на украинском направлении.