Тюмень, , 19:33 — REGNUM В Тюмени завершено расследование четырёх уголовных дел коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Коррупция (сс) sajinka2

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы бывший заместитель главного инженера по проектированию нефтяного предприятия и заместитель директора филиала этого же предприятия, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, совместно с посредником разработали преступную схему получения взяток от бизнесменов.

За взятку в размере от 5−10% от суммы договора, или так называемый «откат», они предоставляли трём предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ, а после заключения контрактов оказывали содействие их фирмам в беспрепятственной приёмке и согласовании выполненных ими работ. Общая сумма взяток, полученных должностными лицами нефтяного предприятия через посредника, составила свыше трёх миллионов рублей. В свою очередь посредник оставлял себе от полученных от предпринимателей денег 20−25% от суммы заключённого контракта. Таким образом, общая сумма всех взяток, полученных от бизнесменов, составила около 14 млн рублей.

По факту были возбуждены четыре уголовных дела в отношении бывшего заместителя главного инженера по проектированию нефтяного предприятия, заместителя директора филиала предприятия, посредника и трёх взяткодателей. На данный момент арестованы счета всех фигурантов дел на сумму около 40 млн рублей. Все вышеуказанные уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.