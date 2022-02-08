Подгорица, , 21:06 — REGNUM Новое правительство Черногории должно иметь перед собой семь или восемь четких заданий, из которых самые главные разблокировка процесса евроинтеграции страны и подготовка к новому туристическому сезону. Об этом 8 февраля заявил вице-премьер черногорского правительства в отставке Дритан Абазович.

Дритан Абазович

По его словам, Черногория до 2025 года должна быть полностью готова к вступлению в Евросоюз.

Черногорский политик добавил, что за 14 месяцев работы правительство Здравко Кривокапича сделало «много положительных вещей», в том числе начало борьбу против организованного криминала и коррупции и что в этом были достигнуты конкретные результаты.

Абазович считает утверждения о том, что черногорцы и сербы не могут жить вместе в одном государстве частью «матрицы».

"Я придерживаюсь тезиса, что за любым национализмом на Балканах стоят коррупция и организованный криминал», — заявил Абазович в интервью «Немецкой волне».

Он также напомнил, что до сих пор у него было много контактов с представителями международного сообщества, от которых он просит поддержки, но не хотел бы, чтобы они регулировали отношения внутри Черногории.

«Это исключительная задача легитимных представителей народа», — отметил Дритан Абазович.

Напомним, что 4 февраля парламент Черногории высказал недоверие правительству Здравко Кривокапича, созданному по итогам выборов в августе 2020 года. Голосование о доверии правительству инициировал вице-премьер Дритан Абазович. Его партия УРА вошла в состав большой правящей коалиции, получив всего лишь 4 депутатских мандата.

Абазович выступает за формирование правительства меньшинства, в котором не нашлось бы места для партий, получивших на последних парламентских выборах больше всего голосов избирателей.