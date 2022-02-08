Дакка, , 19:24 — REGNUM Делом о гибели пяти российских граждан в Бангладеш занимаются местные правоохранители, сообщает 8 февраля United News of Bangladesh. Погибли граждане РФ, участвовавшие в строительстве АЭС «Руппур».

Строительство АЭС «Руппур», Бангладеш Ase-ec.ru

Уточняется, что они погибли в течение 11 дней. Смерть первого из них наступила 28 января (в медицинском центре Бангладеш). Затем 2 февраля скончался второй гражданин РФ, 5 февраля — ещё двое. Ещё одна смерть наступила 6 февраля.

При этом полицейские сообщают, что скрытие «не показало ничего подозрительного». Расследование продолжается.