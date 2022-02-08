Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Soulja Boy (Деандре Уэй) выпустил авторские кроссовки. Соответствующей информацией музыкант поделился на своей странице в Instagram 8 февраля.

Soulja Boy Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZsedrBv6TF/

Модель, стоимостью $279, получила название Soulja Stars. Примечательно, что кроссовки изготовлены в Италии.

Напомним, что Soulja Boy известен своими авторскими продуктами. Так, в разное время рэпер выпускал собственные игровые приставки, смартфоны и прочую электронику.

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