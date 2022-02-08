Москва, , 21:06 — REGNUM Макрон использует визит в Москву для роста личного авторитета и в предвыборных целях. Об этом 8 февраля заявил корреспондентуИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТОАлександр Артамонов.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Встреча Макрона и Путина повышает рейтинг Франции перед лицом других «братьев по НАТО», — заявил эксперт.

Президент Макрон занимает однозначно антироссийскую позицию, но в то же время числится едва ли не «знатоком по контактам с русскими», отметил эксперт.

Сразу после своего избрания в Елисейский дворец Макрон принял Путина в Версале (что не типично для французского протокола), тем самым подчеркнув исключительную важность встречи и свой независимый «суверенный» статус от США, напомнил политолог.

Александр Артамонов «Тут не следует забывать, что французы — вообще короли красивого жеста, как в любви, так и в дипломатии. И они знают, какое значение придают атрибутике и соблюдению правил игры в Кремле. Тем не менее, суть нынешней встречи — глубокий зондаж, то есть прощупывание готовности президента России идти до конца относительно нарушителя «красных линий», то есть Северо-Атлантического альянса».

Макрон остаётся одним из самых популярных французских лидеров в президентской гонке (первый тур состоится уже 10 апреля текущего года), напомнил Артамонов.

Поэтому выступить «укротителем зверя», то есть «специалистом по переговорам с Путиным» может поднять и его личный рейтинг в борьбе за следующий срок на посту президента страны, уверен эксперт.

В то же время Франция — один из крупнейших зарубежных инвесторов в российский реальный сектор экономики. Поэтому в Кремле обязательно обсудят и эту немаловажную составляющую межгосударственных отношений, убеждён политолог.

«Париж никогда не играет на одной доске. Недаром, когда генерала де Голля спросили, на кого надо нацелить французские баллистические ракеты, он по легенде ответил: «5 ракет нацельте на Москву, а 5, естественно, на Вашингтон!» — заключил Артамонов.

Напомним, что в Москву с целью проведения переговоров прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Переговоры с президентом России длились шесть часов. После пресс-конференции и завершения визита президент Франции отбыл на Украину для встречи с президентом Владимиров Зеленским.