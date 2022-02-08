Тюмень, , 19:14 — REGNUM В Тюмени вынесен обвинительный приговор владельцу ЗАО «Севертранссервис» по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 255 млн рублей.

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Установлено, что в 2012 году обвиняемый, являясь единственным акционером ЗАО «Севертранссервис», с целью уклонения от уплаты налогов разработал преступную схему, к участию которой привлёк в разные периоды деятельности предприятия трёх генеральных директоров.

В компании, которая занималась производством бензина, умышленно занижались в бухгалтерской и налоговой отчетности объёмы продукции с целью снижения налоговой нагрузки. Не всегда в налоговую инспекцию представлялись налоговые декларации по акцизам. В итоге за 2012−2016 годы ЗАО «Севертранссервис» скрыло от государства налогов на сумму свыше 255 млн рублей. В апреле 2021 года предприятие признано банкротом, был назначен конкурсный управляющий.

Владелец ЗАО «Севертранссервис» признан виновным по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Организация и руководство уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере») и приговорён условно на четыре года с конфискацией 255 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии по факту неуплаты налогов организацией в размере более 127 млн рублей возбудили уголовное дело.

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