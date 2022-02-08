Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Американские музыканты Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) и Pi’erre Bourne (Джордан Тимоти Дженкс) анонсировали совместную пластинку. Соответствующий пост появился на странице Juicy J в Instagram вечером 7 февраля.

Juicy J Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZrzdEeJ7z1/

Известно, что на этом проекте оба артиста выступят как в качестве продюсеров, так и исполнителей. Выход пластинки запланирован на 2022 год.

Напомним, что 11 февраля состоится премьера совместного альбома Juicy J и Wiz Khalifa под названием Stoner's Night. В пластинку войдут сольные треки музыкантов, а также совместные работы с популярными рэперами.

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