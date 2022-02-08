Лондон, 8 февраля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Музыкальные альбомы Pause, Rounds и Everything Ecstatic британского электронного музыканта Four Tet (Киран Хейден) вернулись на стриминговые сервисы на фоне его продолжающегося судебного спора со звукозаписывающей компанией Domino. Об этом 8 февраля рассказал портал Music Week.

Скриншот The Line Of Best Fit Электронный музыкант Four Tet

Как сообщает источник, три альбома — Pause, Rounds и Everything Ecstatic — вернулись в потоковые сервисы впервые с ноября на фоне его продолжающейся судебной тяжбы с Domino. Four Tet, который только что присоединился к лейблу Universal Music Publishing Group (UMPG) по «эксклюзивному соглашению», удалил три своих альбома из потокового вещания после того, как начал судебный процесс против Domino по поводу ставки роялти в его контракте, который был заключен еще до начала эпохи потоковых сервисов.

После того, как в декабре заместитель судьи Пэт Трейси разрешил Four Tet вести дело о нарушении контракта против Domino, Music Week сообщил, что судья постановил, что «дополнительный иск по поводу изъятия альбомов из потокового вещания может быть добавлен к существующему судебному делу против Domino по поводу ставки роялти».

В постановлении заместителя судьи Пэта Трейси говорится: «Я пришел к выводу, что это не та ситуация, в которой было бы уместно отказать мистеру Хебдену в просьбе внести изменения в его дело и заявить, что его контракт 2001 года должен включать обязательство использовать стандарты текущей эпохи».