София, , 18:59 — REGNUM На крупнейших автомагистралях Болгарии стартовала масштабная акция по проверке состояния здоровья водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов. Об этом 8 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Водители автобуса за рулем в масках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, инспекцию осуществляют оперативные бригады дорожно-патрульной службы при МВД Болгарии совместно с представителями Европейской сети дорожной полиции Roadpol. Цель мероприятия — предотвратить возможные ДТП, происходящие из-за чрезмерной усталости водителей транспортных средств.

«Многие шоферы находятся за рулем по 10−12 часов, это обстоятельство приводит к снижению реакции и авариям, — говорится в совместном документе организаторов акции. — Мы обязаны положить конец практике работы водителя на износ».

Общее число правоохранителей, участвующих в операции, не разглашается. Предполагается, что указанные рейды на дорогах Болгарии будут проводиться регулярно.

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