Москва, , 18:58 — REGNUM 8 февраля на официальном сайте московского «Спартака» объявили о продлении контрактов с 20-летним опорным полузащитником Русланом Литвиновым и 19-летний полузащитником Данилом Денисовым.

Новые контракты обоих футболистов рассчитаны на четыре с половиной года до конца сезона 2025/26. Также сообщается, что контракт Павла Маслова был продлен еще на один год.

В текущем сезоне Руслан Литвинов принял участие в девяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Данил Денисов сыграл лишь в двух матчах чемпионата России, проведя на поле суммарно 91 минуту.