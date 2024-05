Вашингтон, 8 февраля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Международный астрономический союз летом 2021 назвал астероид в честь шотландской трансгендерной певицы и диджея SOPHIE (Софи Зион). Об этом 8 феврался рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Диджей SOPHIE

В феврале прошлого года была запущена петиция с просьбой к НАСА переименовать планету TOI-1338 b в честь SOPHIE. Петиция набрала более 95 000 подписей. Несмотря на то, что инициатива не увенчалась успехом, Кристиан Арройо в воскресенье, 6 февраля, поделился обновленной информацией.

«Это не TOI-1338b…», — написал Арройо. «Я счастлив сообщить, что астероид 1980 RE1, открытый Антонином Мркосом в обсерватории Клеть в Чехии, получил постоянное имя Софиксеон! Международный астрономический союз объявил о переименовании в третьем томе своего журнала WGSBN Bulliten. К сожалению, я не знал об этом до сегодняшнего дня, но мы сделали это, вы все! Sophie повлияла на многих из нас, и теперь она навсегда останется частью космоса. Я благодарю каждого из вас, кто подписал и поделился этой петицией».

На официальной странице астеройда Софиксеон сказано: «Софи была известна как пионер электронной музыки, чей футуристический стиль изменил ландшафт поп-музыки в начале 21 века».