Москва, , 18:52 — REGNUM На круглом столе «Как контентные проблемы влияют на регулирование цифровой среды?», который состоялся в рамках международного форума по цифровой безопасности Cyber Security Day 2022, ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные цифровые угрозы и их последствия, действие закона о «приземлении» иностранных ИТ-гигантов в России и его роль в защите цифровых прав и интересов россиян, борьбе с противоправным контентом и выстраивании диалога с бигтехом.

Интернет-пользователь Иван Шилов, ИА REGNUM

По мнению экспертов, количество цифровых угроз с каждым годом растет.

Александр Малькевич, руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Общественной палаты РФ. «Не только в России, во всем мире они одинаковые. Каждый с этим в жизни сталкивался: фейковые новости: распространение треш-контента, дипфейки, информационный троллинг, кибербуллинг, излишнее доверие людей к неверифицированным источникам, фишинг, то есть кибермошенничество, недостаточная медиаграмотность и так далее. Конечно же в списке угроз — всевластие соцсетей, которые руководствуются только своими финансовыми интересами, наживаются на гражданах любых стран и ставят себя при этом выше любых законов. То есть, бигтех — это транснациональные корпорации, которые поступают так, как им выгодно, как они для себя решили, что им так удобно, и откровенно попирают законы любого государства несмотря на то, что они там получают прибыль. Поэтому необходимость регуляторных мер, направленных на борьбу с деструктивным контентом, с халатностью онлайн-платформ — она совершенно очевидна», — прокомментировал динамику, руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Общественной палаты РФ.

Эксперты обратили внимание на то, что хотя российское законодательство закрепило важные требования по саморегулированию онлайн-платформ, оно пока охватывает не все площадки, где пользователи — в том числе дети — могут столкнуться с опасным противоправным контентом. Деструктивный контент может распространяться не только в социальных сетях, но также в сетевых видеоиграх или на стриминговых сервисах. В качестве примера, Александр Малькевич привел жалобу одной из его подписчиц на игру-шутер на Steam, в которой присутствует пропаганда нацизма и откровенная порнография. При этом низкая стоимость игры, её нетребовательность к системному оборудованию игрока и отсутствие в Steam верификации пользовательского возраста, делает эту игру легкодоступной для несовершеннолетних. Контроль за такого рода информацией важен не меньше, за онлайн-платформами.

Борис Едидин, заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам. «Я думаю, что тема актуальная и понимая мировую тенденцию, понимая, что игры — это точно такие же платформы распространения контента, как и другие сервисы, отношения в рамках которых уже более-менее урегулированы, они собственно должны тоже встать в один ряд и быть более безопасными и прозрачными как для пользователей, так и для государства», — отметил, заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам.

Тем не менее в рамках борьбы с распространением противозаконного контента в сети российская регуляторика достигла определенных успехов и действует в рамках мирового тренда. Подобные законы в том или ином виде принимаются и в других странах.

«Практически в каждой юрисдикции принят соответствующий закон о борьбе с противоправным контентом. Здесь я могу привести опыт Германии, в рамках которого, в 2017 году принят соответствующий закон, который обязывает соцсети осуществлять мониторинг контента, осуществлять координацию своей работы с правоохранительными органами и более того нести ответственность за экстремистский контент, за тот контент, который вызывает или разжигает социальную рознь в стране. В 2020 году во Франции принят закон о противодействии ненависти в интернете, который во многом схож с германским регулированием. По соответствующему закону, собственно, онлайн-платформа должна создать форму для взаимодействия с пользователями, должна дать возможность подавать жалобы, удалять противоправный контент и также несет ответственность за удаление такого рода опасного контента в течение 24 часов с момента его публикации», — прокомментировал Борис Едидин.

Однако при этом все больше стран — и Россия в их числе — приходят к выводу, что добиться от заокеанских цифровых корпораций внимания к локальным законам, регуляторам и, прежде всего, пользователям, можно добиться только если есть, с кем выстраивать диалог. У ИТ-гигантов же зачастую отсутствуют какие-либо офисы или представительства на территории тех стран, где они работают и получают прибыль, поэтому ни государство, ни обычные пользователи не могут эффективно решать свои вопросы и получать обратную связь от иностранных платформ. Именно поэтому по всему миру идет тренд на «приземление» ИТ-гигантов в местных юрисдикциях, что подразумевает наличие на территории страны офиса и представителя корпорации, с которым можно было бы взаимодействовать. В России подобный закон был принят летом 2021 года: с 1 января 2022-го 13 компаний из списка Роскомнадзора (в их числе Meta, Google, Twitter и др.) обязаны открыть на территории РФ офис, филиал или представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и создать специальную форму на сайте для оперативной обратки обращений российских пользователей.

Тимофей Ви, заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог». «Везде этот процесс идет по одному направлению: в Евросоюзе GDPR обязывает компанию иметь представителя в одном из государств-членов ЕС, в Германии, Франции, Турции, Индии — везде пришли к выводу, что если крупная интернет-компания, которая превышает определенный показатель по количеству пользователей или по количеству просмотров, обязана иметь своего реального представителя, реальный офис, куда и государство, и физическое лицо может прийти, обратиться, сказать: «Слушайте у меня есть проблема с вами». Государство говорит: «Вы распространяете контент, который не надо распространять». Пользователь говорит: «Слушайте, у вас там мои фотографии, которые я не хочу, чтобы у вас висели, удалите». Раньше не было такой возможности, раньше ты должен был писать на деревню дедушке — пожалуйста, в Купертино. Это письмо никогда не дойдет… Это цивилизованный подход, когда крупная компания работает на территории России и кроме того, что она оказывает какие-то услуги и зарабатывает на этом деньги, она обеспечивает механизм обратной связи, в том числе и даже в первую очередь для простых людей, которые могут защитить свои интересы», — подчеркнул, заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог».

Важность закона о «приземлении» иностранных компаний отмечают и сами россияне. На данный момент личные кабинеты на сайте РКН зарегистрировали Likee, Viber, Apple, Spotify, TikTok и Twitter. Форму для обращения российских пользователей на своей платформе разместили: Likee, Apple и TikTok. Физические офисы открыли Apple и Spotify. Twitch, Discord, Pinterest, Meta, Google, Telegram и Zoom продолжают полностью игнорировать требования регулятора. И хотя Роскомнадзор обещал «не жестить» с теми корпорациями, которые не успеют «приземлиться» в срок и предлагать им максимальную помощь в этом процессе, некоторые эксперты считают, что время диалога прошло. На площадках слишком много деструктивного контента, компании позволяют себе не реагировать на отечественные законы и позволяют себе попустительское отношение к безопасности российских пользователей, — может быть, пришло время принимать более жесткие меры по отношению к нарушителям?

Подобное мнение выразил Юрий Шаркович, лидер Общественного движения «Гражданин»: «Понятие «приземления», которое мы обсуждаем, должным быть резким. Перед массовыми самоубийствами детей присутствует видео селфхарма в огромных количествах — через фейковые аккаунты, через инфлюенсеров выбрасываются видео кошмарной жестокости. Как вы думаете, как быстро они удаляются? Через год. Соответственно, пока мы с вами будем искать правовые решения, выхода в международное судейство, играть по чужим правилам, которые нам навязывают ежедневно коммерческие корпорации, которым наплевать на безопасность нашего подрастающего поколения, на нашу морально-этическую составляющую нации, мы будем с вами постоянно бегать по кругу, как мыши, в ожидании того, что что-то произойдет. И мы будем постоянно разгребать то, что уже произошло. Я человек, который придерживается понятия меритократии и спокойного давления, но в данном моменте война уже идет. Уже на сегодняшний момент у нее есть реальные жертвы. Поэтому процесс диалога должен быть закончен, должны быть жесткие, четкие понятные меры причем они должны ограничиваться не только в части блокировок, введения технологических ресурсов».

Однако другие эксперты придерживаются того, что жесткие меры не поспособствуют соблюдению цифровых прав и интересов российских пользователей, и решающую роль все еще играет диалог с ИТ-гигантами, что подтверждается их заинтересованностью в российском рынке. «Все крупные компании, которые понимают осознанность такого подхода, его выполняют. Кто была первая компания, которая выполнила все 3 пункта из этого списка? Apple. Та самая Apple, которая где-то далеко-далеко за океаном, у которой миллиарды долларов, про которую пользователи в комментариях писали: «Да вот, зачем им Россия, они ничего не сделают». Она первая все выполнила (личный кабинет, форма на сайте, и вот буквально неделю назад — пожалуйста, официальное представительство компании в России зарегистрировано, даже есть ИНН и КПП). Да, мы в Диалоге видим очевидную необходимость для государства, для общества, для платформ, которая укладывается в 3 очень простых слова: время работать вместе. Только тогда мы сможем построить здоровое общество и здоровый рунет», — отметил Тимофей Ви.

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