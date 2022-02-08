Нижний Новгород, 8 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Фотографии застреленных собак в Нижегородской области выложили зоозащитники в соцсетях 8 февраля. Активисты готовят обращение в полицию. «Надежда на благополучный исход этого дела откровенно слабая. Полиция, как правило, не занимается убийствами никому не нужных бездомных животных», — рассказала ИА REGNUM зоозащитница из Нижегородской области Надежда Суслова.

Полина Серова Бездомный пёс

По ее мнению, проблема бездомных животных «всегда вызывала дискуссии в обществе».

«Всегда есть защитники и любители животных, которые выступают против убийств бездомных собак. И есть люди, чьи моральные принципы позволяют решать проблему популяции такими способами. В нашем поселке Мулино отстрела бездомных животных не было с момента введения ОСВВ (программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» — прим. ИА REGNUM). По крайней мере, я о таких случаях не слышала», — подчеркнула Суслова.

Она рассказала, что «в начале февраля одна из девушек нашла мертвую собаку и выложила сообщение с фотографиями в социальную сеть».

»У собаки было огнестрельное ранение, что подтвердила экспертиза, которую сделали в Госветуправлении. Очевидцев этого инцидента нет. Официально отстрел бездомных животных запрещен. Но находятся люди, которые занимаются несанкционированными убийствами собак на улицах. При этом я не знаю ни одного догхантера, которого бы привлекли к ответственности за его незаконные действия».

Зоозащитница считает, что «предотвратить подобное очень сложно».

«Сейчас мы готовим обращение в полицию, но надежда на благополучный исход этого дела откровенно слабая. Полиция, как правило, не занимается убийствами никому не нужных бездомных животных. Не думаю, что собаку 2 февраля убили догхантеры. Есть подозрение, что это дело рук охотников — людей, которые имеют разрешение на использование и хранение оружия».