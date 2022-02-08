Москва, 8 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы новой волны выступили инициаторами нового формата общения с гражданами и экспертным сообществом — прямые эфиры на площадке Инстаграм, в роли модератора которых выступает Дарья Кислицына — эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). С начала 2022 года уже прошло 3 прямых эфира. Данный формат показал свою востребованность, как со стороны граждан и экспертов, так и со стороны самих депутатов новой волны. Для них это дополнительный инструмент выстроить прямую и «короткую» коммуникацию с избирателями.

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В первых трёх эфирах депутаты подводили итоги первых 100 дней своей работы в парламенте. Инициатором подобной практики, которая является новой для представителей законодательной ветви власти, выступила Ольга Амельченкова. Её примеру последовали Игорь Кастюкевич, Дмитрий Хубезов, Светлана Разворотнева, Юлия Оглоблина, Сергей Бурлаков, Александр Мажуга, Татьяна Буцкая, Татьяна Дьяконова, Жанна Рябцева, Екатерина Стенякина (все — члены фракции «Единая Россия»). Нынешний прямой эфир будет посвящён планам на весеннюю сессию и обмену лучшими практиками работы в регионах.

В ходе прямого эфира депутаты новой волны расскажут о результатах работы, выполнении обещаний и работе с жителями. Также речь пойдет и о новых законодательных инициативах. Особое внимание будет уделено практике исполнения наказов избирателей, собранных и обобщённых Народной программе «Единой России», основной приоритет деятельности партии «Единая Россия» — это повышение качества жизни каждого гражданина.