Лондон, 8 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Британская инди-поп группа Everything Everything вернулась с анонсом своего предстоящего альбома Raw Data Feel и представила новый сингл Bad Friday в качестве ведущей композиции. Об этом 8 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Bad Friday — первый новый материал группы с момента выхода Mercury & Me в июне 2021 года. Новый сингл получил экранизацию, сорежиссерами выступили Кит Монтейт и Джонатан Хиггс из Everything Everything.

Хиггс рассказал о новом релизе: «Эта песня о том, как быть жертвой насилия, оправдывая это его через призму «сумасшедшей ночи». Мы хотели, чтобы в клипе была монохромная классика в духе Ink Spots. Это отражает подход к написанию и созданию песни — минимализм в сочетании с сюрреализмом и дезориентацией».

Новый сингл войдет в грядущий альбом Everything Everything под названием Raw Data Feel, который последует за Re-Animator 2020 года и будет спродюсирован лично участниками группами.