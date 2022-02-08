Бишкек, 8 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В правительстве Киргизии серьезно обеспокоены участившимися в последнее время случаями вандализма на православных кладбищах. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на встрече с епископом Бишкекским и Киргизстанским Даниилом.

(сс)GDJ Киргизия

Высокопоставленный чиновник пообещал, что киргизстанские госорганы будут реагировать на такие факты по всей строгости закона.

Также вице-премьер обсудил с главой представительства Русской православной церкви в Киргизии празднование летом текущего года 125-летия Тихвинской иконы Божьей Матери в Свято-Троицкой Церкви в городе Караколе.

При этом было отмечено, что эти торжественные мероприятия пройдут в рамках объявления Каракола культурной столицей Содружества независимых государств на 2022 год.

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