Москва, 8 февраля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Три человека пострадали в дорожной аварии в Москве на Рублёвском шоссе 8 февраля, передаёт Life. Один из пострадавших получил тяжёлые травмы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Место аварии

Всего в ДТП попало семь машин. Уточняется, что находящийся за рулём Mercedes водитель не справился с управлением и совершил столкновение с впереди едущими автомобилями.

Три человека оказались зажатыми в своих автомобилях. К настоящему моменту всех освободили. Среди пострадавших водитель Mercedes Алексей Шепель — владелец крупной строительной корпорации S.Holding.