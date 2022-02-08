Москва, 8 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») в формате видеодиалога прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом, принятые в российских регионах на прошедшей неделе. Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына представила хроники коронавируса, а депутат сопроводил их экспертной оценкой.

Duma.gov.ru Дмитрий Хубезов

Дарья Кислицына рассказала, что ключевой темой прошедшей недели стала гибкая реакция Роспотребнадзора на текущую ситуацию: отмена обязательной 14-дневной изоляции для контактировавших и повторного отрицательного теста для выписки тех пациентов, чье лечение длится более двух недель. Дмитрий Хубезов назвал это решение абсолютно правильным, основанном на анализе ситуации внутри страны и международном опыте. Эксперт отметил, что с появлением нового штамма изменилась специфика болезни. Он подчеркнул, что «инкубационный период стал значительно короче, и сама продолжительность болезни при омикроне стала ниже из-за того, что вирус потерял тропность к легочной ткани, и сами легкие практически не поражаются — крайне редко, если не начато своевременное лечение».

Директор департамента региональных программ ЭИСИ поделилась, что результаты мониторинга в ряде случаев свидетельствуют о мозаичности региональных практик борьбы с ковидом.

«Мы видим довольно разные подходы в сфере образования. В ряде регионов обучение полностью переведено в дистанционный формат, где-то вводятся внеочередные школьные каникулы, а в некоторых субъектах федерации — симбиоз форматов», — заключила она.

Дмитрий Хубезов подчеркнул, что впечатление о таком различии подходов складывается только при первом приближении, поскольку в контексте России плотность населения и число учащихся разнятся от региона к региону.

«Двигатель эпидемии — дети, среди которых рост заболеваемости намного выше, чем среди взрослых. Поэтому в школах сейчас наиболее ответственно подходят к противоэпидемиологическим мероприятиям», — рассказал эксперт.

Отдельное внимание спикеры уделили обсуждению мер, связанных с работой системы здравоохранения. Как отметила Дарья Кислицына, на прошлой неделе Мурманская и Вологодская области, а также Ставропольский край внедрили новый семидневный режим работы поликлиник.

«По сути дела, семидневная неделя уже введена давно. Никто не откладывает вызовы на завтра или послезавтра, пациентов стараются обслуживать день в день», — оценил эту практику депутат новой волны. Он также отметил, что в условиях распространения омикрона поликлиники испытывают беспрецедентную нагрузку, но всеми возможными способами стремятся сохранить качество обслуживания пациентов. По словам Дмитрия Хубезова, одним из таких эффективных способов является телемедицина.

Подводя итог диалогу, Дмитрий Хубезов обратил внимание зрителей на необходимость соблюдения профилактических мер и призвал воздержаться от посещения общественных мест в течение как минимум 2−3 недель, пока идет рост заболеваемости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проводит регулярный мониторинг противоэпидемических мер, принимаемых в регионах страны в условиях пандемии коронавируса, и регулярный мониторинг деятельности «депутатов новой волны».