Село Курманаевка, Оренбургская область, 8 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области поезд врезался в легковой автомобиль. Во время переезда через железную дорогу 65-летнему водителю машины стало плохо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Железнодорожный переезд

Авария произошла днем 8 февраля возле села Кутуши в Курманаевском районе. Водитель автомобиль «Нива Шевроле» госпитализирован.

По факту железнодорожного происшествия полиция и транспортная прокуратура проводят проверки.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, машинист грузового поезда, следовавшего от станции Красногвардеец до станции Новоперелюбская, увидев машину на пути, применил экстренное торможение. Автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора. Столкновения предотвратить не удалось.