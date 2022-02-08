Бишкек, 8 февраля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Глава правительства Акылбек Жапаров объявил, что Киргизия должна избавиться от синдрома просящей и бедной страны. Об этом сообщил вице-премьер-министр Арзыбек Кожошев на заседании коллегии Министерства иностранных дел по итогам 2021 года.

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По его словам, кабинет министров поставил перед собой амбициозные задачи, которые чиновники, в том числе работающие во внешнеполитическом ведомстве, должны выполнить.

«В будущем году приоритетом работы МИДа должна стать экономическая дипломатия и тесное взаимодействие с международными организациями. Необходимо приложить все усилия для привлечения инвестиций», — подчеркнул вице-премьер.

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