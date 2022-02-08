Владимир, , 18:30 — REGNUM Во Владимирской области по итогам 2021 года возросло более чем на 50% количество выявленных нарушений в сфере долевого строительства жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дома Дарья Драй © ИА REGNUM

Количество многоквартирных домов, содержащихся в едином реестре проблемных объектов, сократилось с восьми до четырёх.

В течение года прокуратура выявляла также нарушения, касающиеся переселения граждан из аварийного фонда, ненадлежащего выполнения обязанностей подрядными организациями при осуществлении работ капитального характера, по благоустройству придомовых территорий.

Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, пресекались факты неисполнения ресурсоснабжающими организациями инвестиционных и производственных программ.