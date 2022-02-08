Москва, , 18:27 — REGNUM Законопроект о системе переработки пластиковой тары разработали депутаты Госдумы от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно инициативе, производители возвратной потребительской тары должны передать производителям товаров подробную информацию об упаковке с указанием веса и материала, из которого она изготовлена. Производители товаров при регистрации и маркировке своей продукции должны обеспечить нанесение этой информации и специального знака маркировки на возвратную потребительскую тару. Торговые сети — перечислить производителям продукции залоговую сумму за каждую проданную единицу товара в возвратной пластиковой упаковке.

Предполагается, что стоимость тары будет включаться в цену товара, и если покупатели сдадут её на переработку через специальный автомат, то они смогут получить назад свои деньги. Всю поступившую пластиковую упаковку магазины должны будут передать производителям на переработку, а те, в свою очередь, — вернуть сетям сумму залога.

По мысли авторов, подробные данные о возврате каждой упаковки должны учитываться автоматами по приему возвратной потребительской тары и передаваться в специальную систему ЕГИС РОП. На основании этих данных будут производиться расчеты залоговых сумм между производителями и организациями торговли. Предполагается, что в системе также будет фиксироваться количество упаковки каждого производителя, отправленное на переработку.

Информацию о стоимости тары предлагается указывать на ценнике и в кассовом чеке.

Анализ зарубежного опыта показал большую пользу для экологии и экономики в скандинавских странах, Германии, Нидерландах, Литве, отметил Миронов.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения заключения.

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