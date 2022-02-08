София, 8 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило документ, предусматривающий выделение дополнительных средств на улучшение питания солдат и офицеров болгарской армии. Об этом 8 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Gorod48.ru В солдатской столовой

Согласно официальной информации, указанная сумма повысится с нынешних 120 левов до 200 левов (соответственно — с $70 до $117). Из действующего госбюджета на это планируется выделить около 77 миллионов левов ($45млн).

Как ожидается, новый правительственный документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Народного собрания (парламента) Болгарии. Дата обсуждения проекта не уточняется.