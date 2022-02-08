Кострома, , 21:13 — REGNUM Костромские управленцы от медицины и Роспотребнадзора прокомментировали отмену карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карантин Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Постановление об исключении изоляции из мер по борьбе с распространением коронавируса подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Новые правила вступили в силу 6 февраля 2022 года. Ранее обязательный карантин для контактных лиц составлял 14 дней, но в январе с распространением штамма «Омикрон» его сократили вдвое.

По мнению директора департамента здравоохранения Костромской области Николая Гирина, отмена изоляции продиктована экономическими и социальными причинами. Подход к ограничительным мерам должен меняться с учётом прогнозов о переходе коронавируса в разряд сезонных заболеваний.

«Нужно учитывать, что мы движемся к тому, что коронавирус станет сезонным заболеванием. С учётом суточных чисел по заболеваемости (937 на 8 февраля) в Костромской области и эпидрасследований мы должны были бы оставить на карантине половину региона. Некому будет работать. Нельзя останавливать экономику и жизнь. Кроме этого, в области вакцинировано почти 63% населения. С учётом вышеизложенного меняется наше отношение к болезни и мерам, которые принимаются», — сказал Гирин.

Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин уточнил, что Роспотребнадзор не ожидает «существенного» подъёма заболеваемости из-за нововведений.

«Значительного эффекта от карантина, как это было ранее, уже нет. Существенного роста из-за отмены этой меры мы сейчас не предвидим».

Главный врач регионального центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Кира Дякина попросила костромичей ограничить контакты с пожилыми родственниками и людьми из групп риска, течение болезни которых может быть осложнено сопутствующими заболеваниями.

«Я согласна с тем, что на данный момент необходимость в изоляции для контактных лиц отпала. Но прошу граждан несмотря на изменения ограничить или вовсе прекратить контакты с пожилыми людьми и родственниками, знакомыми, у которых есть сопутствующие заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы или диабет. Для них «Омикрон» может грозить серьёзными последствиями».

Напомним, пятая волна коронавируса в Костромской области началась в середине января 2022 года. По сравнению с предыдущим подъёмом заболеваемости суточный прирост инфицированных увеличился в 4,5 раза — с 208 случаев на «пике» четвёртой волны до 937 заражённых по данным на 8 февраля 2022 года. По мнению инфекционистов и Роспотребнадзора, в ближайшую неделю ситуация должна стабилизироваться. Предположительно, заболеваемость пойдёт на спад на неделе с 14 по 20 февраля.

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