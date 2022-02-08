Костромские медики прокомментировали отмену карантина для контактных лиц
Кострома, 8 февраля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Костромские управленцы от медицины и Роспотребнадзора прокомментировали отмену карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Постановление об исключении изоляции из мер по борьбе с распространением коронавируса подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Новые правила вступили в силу 6 февраля 2022 года. Ранее обязательный карантин для контактных лиц составлял 14 дней, но в январе с распространением штамма «Омикрон» его сократили вдвое.
По мнению директора департамента здравоохранения Костромской области Николая Гирина, отмена изоляции продиктована экономическими и социальными причинами. Подход к ограничительным мерам должен меняться с учётом прогнозов о переходе коронавируса в разряд сезонных заболеваний.
Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин уточнил, что Роспотребнадзор не ожидает «существенного» подъёма заболеваемости из-за нововведений.
Главный врач регионального центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Кира Дякина попросила костромичей ограничить контакты с пожилыми родственниками и людьми из групп риска, течение болезни которых может быть осложнено сопутствующими заболеваниями.
Напомним, пятая волна коронавируса в Костромской области началась в середине января 2022 года. По сравнению с предыдущим подъёмом заболеваемости суточный прирост инфицированных увеличился в 4,5 раза — с 208 случаев на «пике» четвёртой волны до 937 заражённых по данным на 8 февраля 2022 года. По мнению инфекционистов и Роспотребнадзора, в ближайшую неделю ситуация должна стабилизироваться. Предположительно, заболеваемость пойдёт на спад на неделе с 14 по 20 февраля.