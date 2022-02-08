Бухарест, 8 февраля 2022, 18:19 — REGNUM Мэрия города Арад на западе Румынии предупредила местных жителей о возможности полного отключения системы теплоснабжения. Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Как заявил глава города Арада Кэлин Бибарц, у местной администрации нет возможности оплачивать поставки газа.
Для выхода из сложившейся ситуации городу необходимо около 60 миллионов леев ($13 млн). Отмечается, что фициальный Бухарест не реагирует на просьбы администрации Арада о материальной помощи.
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