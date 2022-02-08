Бухарест, , 18:19 — REGNUM Мэрия города Арад на западе Румынии предупредила местных жителей о возможности полного отключения системы теплоснабжения. Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Карман Saberprocessocivil.com.br

Как заявил глава города Арада Кэлин Бибарц, у местной администрации нет возможности оплачивать поставки газа.

Бибарц «Собственных запасов топлива у нас осталось на десять дней, никаких финансовых поступлений в городской бюджет нет».

Для выхода из сложившейся ситуации городу необходимо около 60 миллионов леев ($13 млн). Отмечается, что фициальный Бухарест не реагирует на просьбы администрации Арада о материальной помощи.

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