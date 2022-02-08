Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Представители разных религий призвали главу компании Meta Марка Цукерберга отказаться от проекта по созданию детской версии Instagram. Об этом сообщает 8 февраля Reuters со ссылкой на письмо правозащитной группы Fairplay и Children's Screen Time Action Network.

Instagram

В сентябре 2021 года Instagram приостановил работу по созданию детской версии приложения из-за растущей критики инициативы.

В письме, которое подписали более 70 религиозных лидеров, указывается, что приложение не служит на благо детей и эксплуатирует их еще не полностью сформировавшуюся психику.

Напомним, что Instagram и его материнская компания Meta, ранее носившая название Facebook, столкнулись с критикой из-за отрицательного влияния их приложений на психическое здоровье, самоидентификацию и безопасность молодых пользователей.

Ранее бывшая сотрудница Facebook Френсис Хауген подала не менее восьми жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, утверждая, что Facebook скрывает исследования о своем пагубном влиянии от инвесторов и общественности. Она также поделилась документами с The Wall Street Journal, которое опубликовало многосерийное расследование, выявляющее, что в Facebook знали о негативном влиянии своих приложений. Хауген дала показания во вторник, 5 октября, перед подкомитетом Сената.

Документы, раздобытые Хауген, указывают, что Facebook знает, что платформа используется для распространения негативного контента, но так как исследования доказали, что именно негативный контент привлекает больше пользователей, компания решила от него не избавляться.

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