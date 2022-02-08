Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Законодатели в Колорадо и ещё ряде американских штатов разрабатывают законопроекты о защите работников избирательных комиссий на фоне растущих разногласий вокруг результатов президентских выборов в США, сообщает 8 февраля Reuters.

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В рамках нового закона будет запрещено запугивать и угрожать должностным лицам, ответственным за проведение выборов. Законопроект, авторами которого являются демократы Моника Дюран и Эмили Сирота, также предоставляет работникам избирательных комиссий более надежную защиту.

Напомним, чпочти через пять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней.

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