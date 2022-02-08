Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Для удобства жителей Санкт-Петербурга по дистанционному оформлению, закрытию больничного листа, и по вызову врача на дом в системе здравоохранения Петербурга запустили чат-бот службы 122 в мессенджере Telegram. Об этом 8 февраля сообщили в Смольном.

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«Чат-бот позволяет в режиме 24/7 оформлять заявки со смартфонов и компьютеров, без звонка в Службу 122. Чат-бот станет еще одной возможностью получить необходимую медицинскую помощь удобным и простым способом», — отметили в пресс-службе правительства Петербурга.

Чат-бот «Служба 122 Санкт-Петербурга» доступна по ссылке: https://t.me/spb 122 _bot. Прежде всего пользователю необходимо запустить чат-бот. Далее левее окна ввода сообщения находится меню, с помощью которого можно выбрать необходимую услугу. На сегодняшний день там представлено четыре раздела: подача заявки для вызова врача на дом, поиск поданных заявок, открытие и закрытие больничного.

При выборе одного из разделов бот предлагает ввести контактные данные: номер телефона, выбрать пол, указать фамилию и так далее. При желании пользователь в любой момент сможет вернуться в главное меню.

«Год назад для обработки вызовов врача в Службе 122 был внедрен голосовой помощник «Виктория». Теперь для удобства горожан мы расширяем возможности онлайн-записи. Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику», — сообщила председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Отметим, на сегодняшний день у жителей Петербурге имеется три способа для дистанционного открытия и закрытия больничного листа: связь со службой 122 по номеру телефона и через чат-бот, а также интернет-портал «Здоровье петербуржца».

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