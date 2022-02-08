Киев, , 18:03 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил журналистам 8 февраля в Киеве французский президент Эмманюэль Макрон.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Gov.ua

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По итогам встречи с Зеленским французский президент сказал, что вопрос Минских соглашений он обсудил накануне, 7 февраля, с российским президентом Владимиром Путиным, причём «была выражена соответствующая приверженность с его (Путина — прим. ИА REGNUM) стороны».

Затем, обращаясь к украинскому коллеге, Макрон сказал:

«Я бы хотел поблагодарить Вас за то, что в ходе наших переговоров только что Вы совершенно чётко подтвердили желание выполнять эти соглашения».

Он добавил, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе возможно только на основе «такой обоюдной приверженности». Он также сказал, что 10 февраля в Берлине состоится встреча политсоветников лидеров «нормандской четвёрки».

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