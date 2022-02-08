Нижний Новгород, 8 февраля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Две семьи, квартиры которых пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде, получат адресную помощь в размере по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Alex-V Деньги

Кроме того, восстановительные работы в квартирах 39 и 40 будут проведены за счет городского бюджета.

9 февраля состоится заседание комиссии по ЧС, в ходе которого будет решен вопрос о возращении жителей восьми квартир, которые в настоящее время проживают у родственников и в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве поступило спасателям в 20:21 мск 3 февраля. Приехавшие на место происшествия пожарные расчеты констатировали, что возгорания нет. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. В доме нарушено остекление, повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки.

Из дома были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Один человек был госпитализирован с ожогами, через несколько дней он скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).