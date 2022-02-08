Тюмень, 8 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Тюмени осенью 2022 года планируют установить стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Эскиз стелы «Город трудовой доблести» в Тюмени

По этому поводу глава Тюмени Руслан Кухарук провёл рабочую встречу со скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем и архитектором Кириллом Сокольским, которые участвуют в проектах возведения стел «Город трудовой доблести» в разных городах России.

Ранее в Тюмени утвердили эскиз и место размещения стелы «Город трудовой доблести». Победу одержало предложение тюменки Анастасии Лукиной по озеленению парковки рядом со сквером Николая Машарова и установки там стелы.

Сейчас специалистами «Мастерской архитектора Табанакова А.В.» прорабатывается архитектурно-художественный дизайн-проект стелы и прилегающей к ней территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюмени присвоено звание «Города трудовой доблести» в мае 2021 года за бесперебойное производство военной и гражданской продукции и массовый героизм горожан во Время Великой Отечественной войны.