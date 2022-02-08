Бишкек, 8 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Киргизии тариф на электроэнергию для образовательных учреждений в два раза выше, чем для религиозных заведений. Об этом заявил депутат Исхак Масалиев на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу.

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«Почему мечети платят 1,68 сома (1,5 рубля) за киловатт-час, а школы и детские сады — 3,4 сома (3,03 рубля)? По какой причине образовательные учреждения платят больше религиозных?», — поинтересовался народный избранник у представителей руководства Министерства энергетики.

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На этот вопрос заместитель главы Минэнерго Таалайбек Ибраев ответил, что расходы школ и детских садов оплачивает правительство, а мечети никто не финансирует.

Директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса Азат Ишеналиев сообщил, что такая разница в тарифах нужна для поддержки энергосектора — чтобы погасить его затраты на импорт электричества в условиях дефицита электроэнергии.

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