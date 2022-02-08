Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали подростка, который в январе «заминировал» школы Екатеринбурга. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Операцию провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанным оказался учащийся одного из образовательных учреждений столицы Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января из-за неизвестного «минёра» были эвакуированы ученики и сотрудники 151 школы города.