На Урале поймали подростка, «заминировавшего» школы Екатеринбурга
Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали подростка, который в январе «заминировал» школы Екатеринбурга. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.
Дарья Драй ИА REGNUM
Школа
Операцию провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанным оказался учащийся одного из образовательных учреждений столицы Урала.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине января из-за неизвестного «минёра» были эвакуированы ученики и сотрудники 151 школы города.