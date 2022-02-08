Минск, 8 февраля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Санкции и наращивание военного присутствия НАТО у границ Белоруссии существенно повышает риски и вызовы, подрывает стабильность в регионе. Об этом 8 февраля заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович по итогам совещания с Александром Лукашенко по подготовке к референдуму по внесению изменений в действующую конституцию.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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«В случае обострения ситуации мы готовы дать достойный отпор», — пообещал Вольфович.

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Он также заявил: «Мы учли те события, которые проявились в Белоруссии в августе 2020 года. Сделали дополнительные выводы из ситуации в Казахстане в 2022 году. Всеми субъектами системы обеспечения национальной безопасности спланированы меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения референдума».

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«Он также проинформировал, что на заседании Совета безопасности особое внимание уделено дальнейшему совершенствованию законодательства. Главой государства поддержано предложение о введении так называемой заочной уголовной ответственности для лиц, скрывающихся от наказания за пределами страны. Рассмотрены вопросы утраты белорусского гражданства», — сказано в сообщении белорусского официального информагентства БелТА о выступления Вольфовича после совещания.

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«Пусть каждый предатель задумается: продолжать вредить стране или вести себя достойно», — заявил Вольфович.

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