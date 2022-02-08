Усть-Луга, Ленинградская область, 8 февраля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Первые рабочие, прибывшие в Ленинградскую область для возведения одного из крупнейших в мире комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге (Кингисеппский район), заселились в вахтовый городок. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации. Напомним, отсутствие обособленного быта приезжих рабочих в предыдущие месяцы вызывало напряженность между строителями и местными жителями.

Lenobl.ru Столовая в строительном городке в Усть-Луге

В настоящий момент практически полностью заселен первый корпус в вахтовом жилом комплексе. Там открыта столовая с трехразовым питанием, медпункты с круглосуточным пребыванием врачей и фельдшеров, общежитие с душевыми комнатами, прачечные. Блюда в столовой готовят из продуктов от производителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Еще на этапе проектирования инвесторы учли весь комплекс вопросов проживания рабочих и строителей, численность которых составит несколько десятков тысяч человек. Такой подход крайне важен, чтобы не создавать нагрузку на инфраструктуру близлежащих поселков и городов, избежать социальной напряженности и при этом обеспечить необходимый автономный быт для работников», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

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В свою очередь генеральный директор компании «РусГазДобыча» Константин Махов подчеркнул, что это практически маленький город, который будет иметь полностью свою инфраструктуру и всё необходимое для комфортной жизни и отдыха строителей.

Комплексная инфраструктура вводится в привязке к графику строительства. Объекты запускают поэтапно: к выходу стройки на пик будет готово шесть временных городков.

В настоящее время к строительству объектов проекта КПЭГ привлечено более 4 тыс. человек и почти 1 тыс. единиц техники. На площадке продолжается инженерная подготовка территории, погружаются сваи, формируются фундаменты. Параллельно строятся подъездные дороги и прокладываются внутриплощадочные маршруты для доставки оборудования, а также обустраиваются места для отстоя большегрузного транспорта. Пять стоянок уже функционируют, еще пять откроются в текущем году.

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Напомним, в Ленинградской области открыли «горячую линию» для жителей поселка Усть-Луга (Кингисеппский район), которые начали массово жаловаться на проблемы, возникшие из-за мегастройки КПЭГ. До того как был введён в эксплуатацию вахтовый городок, некоторые рабочие были вынуждены ночевать на лестничных клетках жилых домов в Усть-Луге, спать в машинах, припаркованных вдоль дорог. Также из-за притока большого количества трудовых мигрантов увеличилось количество мусора на улицах и осложнилась социальная обтсновка.