Барселона, Испания, 8 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Генеральный директор каталонской «Барселоны» Ферран Ревертер подал в отставку. Об этом 8 февраля сообщили на официальном сайте «сине-гранатовых». Отмечается, что уход специалиста связан с семейными причинами.

«Барселона»

Однако Ревертер останется в «Барселоне» до тех пор, пока каталонский клуб не найдет специалиста на его замену.

На данный момент каталонская «Барселона», одержав десять побед и набрав 38 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22. В прошедший уик-энд «сине-гранатовые» разгромили мадридское «Атлетико» со счетом 4:2.

В 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол».