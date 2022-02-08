Сысерть, Свердловская область, 8 февраля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Сысерти Свердловской области трое граждан осуждены за оборот немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

geralt Алкоголь

Эти граждане арендовали склад в посёлке Большой Исток и там разливали спирт, смешанный с водой, по бутылкам и хранили свою продукцию. У них изъяли более 10 тыс. поллитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью и с разными этикетками, а также пустые бутылки, пробки и этикетки.

Сысертский районный суд назначил одному подсудимому полтора года заключения, а двоим остальным — по году. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима. Правда, приговор пока не вступил в законную силу.