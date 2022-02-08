Ижевск, , 17:48 — REGNUM В Удмуртии до настоящего момента полный курс вакцинации от коронавируса прошли 538 848 жителей республики, в том числе 169 156 граждан в возрасте старше 60 лет. Прививку однокомпонентной вакциной сделали 118 048 человек, включая 19 435 пожилых жителей региона, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

Из общего числа вакцинированных 2624 человека заразились коронавирусом. Из них 2054 человека — после курса «Спутник V», 547 граждан — после препарата «ЭпиВакКорона», 23 человека — после вакцины «КовиВак», 479 человек — после «Спутника-лайт».

Всего в республику по состоянию на 8 февраля поступило 985 972 комплекта вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Удмуртии ранее прокомментировал новую норму, которая допускает открытие и закрытие больничных дистанционно, то есть без посещения поликлиники.

Читайте также: В Удмуртии разъяснили механизм оформления больничных дистанционно