Владимир, 8 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Во Владимирской области за 2021 год было выявлено 2,4 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Для их устранения принесено более 420 протестов, внесено почти 650 представлений, в суды заявлено 14 исков на сумму 135 млн рублей, к дисциплинарной ответственности привлекли почти 950 человек, ещё 35 — к административной.

По материалам прокурорских проверок было возбуждено 13 уголовных дел, в том числе о преступлениях при реализации национальных проектов.

В сфере надзора за исполнением федерального законодательства выявлено более 38 тыс. нарушений, принесено 3,5 тыс. протестов, внесено 8,8 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 7,9 тыс. лиц, к административной — 3,1 тыс. лиц, объявлено 1,3 тыс. предостережений, предъявлено 3,6 тыс. заявлений на сумму около 250 млн рублей, возбуждено 204 уголовных дела.

Сотрудники прокуратуры проверяли законность расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, целевых программ. Были выявлены факты ненадлежащего проведения закупок и исполнения контрактов, отсутствия контроля со стороны заказчиков, длительного простоя приобретенного оборудования, нецелевого использования денежных средств и их хищения.