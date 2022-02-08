Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Компания «Транспортные системы» станет поставщиком 57 новых трамваев для петербургского «Горэлектротранса». Об этом 8 февраля сообщается на странице соответствующей госзакупки.

Трамвай в Петербурге Gov.spb.ru

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил конкурс на поставку трамваев 20 января 2022 года. Предприятие установило стартовую стоимость закупки в размере около 6,9 млрд рублей. Новый транспорт должен быть высокоскоростным и оснащён современными транспортными технологиями для безопасного передвижения.

«Победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) электронного аукциона по закупке «Поставка трамвайных вагонов двух и трёхсекционных со 100% низким уровнем пола» признаётся <…> общество с ограниченной ответственностью «ПК Транспортный системы», — говорится в протоколе подведения итогов.

Напомним, в течение двух лет трамвайный парк Петербурга планируют пополнить на 169 единиц транспорта. На это правительство Петербурге направит средства, выделенные из федерального бюджета в рамках инфраструктурного кредита.

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