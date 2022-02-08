Берлин, 8 февраля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Германии законодательный запрет на публикацию врачами информации об абортах уже много лет находится в центре политических споров. Одни считают отмену положения необходимой, другие опасаются, что в будущем аборты будут «рекламироваться», передаёт 8 февраля немецкое издание Spiegel.

(сс) Hans Германия

Министр юстиции Марко Бушманн (СвДП) подготовил черновой вариант поправок к законодательству, на что несколько молодых депутатов от СвДП отреагировали коротким танцевальным видео, вызвавшим возмущение и резкую критику.

Видео, которым поделилась член бундестагаКристин Лютке, длится всего девять секунд. На нем Лютке изображена с четырьмя коллегами из СвДП, в том числе с бывшим лидером «Молодых либералов» Рией Шредер. Под песню Short Dick Man депутаты в масках и солнцезащитных очках танцуют в Бундестаге. Видео озаглавлено «Мы на пути к голосованию, чтобы наконец-то исключить пункт 219a из Уголовного кодекса».

Клип находился в сети около 14 часов, после чего Лютке удалила его. «Тот факт, что 219а отменяют, является поводом для радости», — написала она в Twitter, отметив, что «видео, размещенное по этому деликатному поводу, дало повод для недоразумений».