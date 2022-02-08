Ижевск, 8 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Удмуртии по результатам проверок при реализации национальных проектов выявлено 808 нарушений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Также принесено 26 протестов, в суд направлено 43 исковых заявления, внесено 474 представления, 445 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Kremlin.ru Глава Удмуртии Александр Бречалов в числе участников Заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

При реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выявлены нарушения, которые привели к возбуждению четырех уголовных дел.

В частности, прокуроры выявили нарушения сроков ремонта и строительства детских садов, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), больниц; сроков благоустройства скверов, парков и других общественных пространств; учреждения здравоохранения нарушали сроки ввода в эксплуатацию нового оборудования. Также выявлялись факты несвоевременного или недостаточного размещения в сети интернет информации о выполнении контрактов в рамках национальных проектов; некачественного выполнения работ подрядчиками, включая отклонения от проектно-сметной документации.

В качестве основных причин нарушений представители надзорного органа считают недостаточный контроль со стороны органов государственной власти и запоздалое доведение лимитов финансирования до распорядителей средств, выделенных из бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году республика будет реализовать программы в рамках 11 национальных проектов. На реализацию мероприятий по нацпроектов будет направлено около 25,7 млрд рублей.